民進黨新北市長參選人林佳龍今出席台灣客社聯合海內外客家人成立「林佳龍後援會」記者會，在場客家社團領袖、幹部認為，中國對台灣威脅升高，今年九合一選戰是一場台灣認同的選舉，林佳龍致詞表示，年底選舉不只是一場地方選舉，新北市是最大直轄市，市長侯友宜未來更有志於總統大位，發言動見觀瞻，關鍵時刻更應跟台灣人站在一起，

林佳龍指出，中國要強推台灣版的一國兩制，只不過美國眾議院議長裴洛西訪台，就可以升高衝突，我們看到實彈軍演、戰機繞台，並舉烏俄戰爭為例，基輔市長對抗俄羅斯侵略是多有代表性，新北市是最大直轄市，市長代表400萬民意，發言動見觀瞻，但新北市長侯友宜常對問題都閃避含糊其詞，對於國民黨主席朱立倫派副主席夏立言率團訪問中國，侯僅回應：「值待商榷」，沒有立場，然而「值得商榷」這句話本身就「值得商榷」。

台灣客社社長陳彩仁表示，今年跟4年前地方選舉不同，因為中國對台灣威脅升高，中共解放軍近年來步步進逼，並舉烏克蘭克為例，認為即使是地方選舉也涉及到台灣生死存亡。

陳彩仁說，但在中國假想進攻台灣的軍事演練尚未結束，國民黨副主席夏立言就率團訪問中國，國民黨說行程早在6月就已安排，只會談疫情影響不談政治，陳彩仁認為，中國近年來軟硬兼施，企圖併吞台灣，兩岸關係上舉凡陸客來台觀光、水果銷往中國，甚至防疫交流，哪件事可以跟政治切割？批國民黨根本是自欺欺人，甘心接受統戰，應受到全國譴責。

中央研究院院士林明璋認為，國民黨沒有台灣意識，不認同談台灣，雙北需要強力認同台灣的市長；另名中研院院士廖運範則說，民進黨大勝才能教訓中國。