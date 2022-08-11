韓國億萬票房影帝河正宇、黃晸珉率《魷魚遊戲》朴海秀、《機智醫生生活》柳演錫、《孤單又燦爛的神—鬼怪》趙祐鎮以及張震主演的《毒梟聖徒》，斥資350億韓元（約8.75億台幣）打造，號稱Netflix最貴韓劇，前導預告終於在今（11日）正式曝光，河正宇親揭在巴西蘇里南所經歷的驚心動魄故事，看似和藹親切的黃晸珉竟是毒梟牧師，朴海秀成國情局特務試圖解救河正宇，還邀來去年榮獲金馬影帝的張震特別演出，耍狠拿槍頂著河正宇的頭，4人之間究竟有何糾葛讓粉絲們期待值破表。

該劇是由以電影《北風》獲得韓國青龍電影獎和韓國影評獎最佳導演獎肯定的導演尹鍾彬執導，靈感來自於真實事件，基於真實謊言的故事，描述1個商人在被掌管蘇里南毒品市場的韓國毒梟陷害後，因此捲入國情局秘密行動的故事。河正宇飾演為了賺錢前往蘇里南的商人「姜仁久」，結果被當地表面看似熱情的韓國牧師，但實際上卻是幕後掌控蘇里南毒品市場的韓國毒梟「全耀煥」（黃晸珉 飾）陷害入獄，好在被國情局特務「崔昌浩」（朴海秀 飾）解救，並告知其真相後決定協助國情局展開秘密行動，誓言要將毒梟繩之以法。

張震特別演出《毒梟聖徒》，與河正宇等大飆演技。（截自Netflix）

河正宇表示因為第一次看到劇本，就對故事與人物發展很有興趣，因此主動向導演提出，希望導演與編劇把這作品寫成劇本，黃晸珉則是在讀過劇本之後，會對下1集的發展感到相當好奇，覺得內容相當精彩。值得一提的是，河黃2人與導演尹鍾彬的緣分可說是相當深，河正宇從2015年開始至今已是第8度與導演合作，黃晸珉則是從尹鍾彬參與電影《王牌計中計》製作開始，再接續到《北風》，如今也是第3度合作；朴海秀也表示角色之間的心理戰相當吸引人，柳演锡則是首次與導演合作，也非常想要和前輩們一起飆戲，因此毫不猶豫答應演出，繼《錢力遊戲》後與導演2度合作的趙祐鎮也表示上次合作愉快，很期待跟其他演員見面合作，所以成為參與本作品的最大契機之一。

《毒梟聖徒》| 正式前導預告 | Netflix

《毒梟聖徒》展現韓國獨特黑幫風格和諜報戰吸睛特色，在預告片中可看到前往蘇里南尋找發財機會的商人「姜仁久」被抓進當地監獄，結果遇到自稱是國情局特務的「崔昌浩」，才知道原來表面幫助自己的「全耀煥」牧師之真實身份，在「崔昌浩」提議下決定參與秘密行動捕捉幕後大毒梟，姜全兩人也將在蘇里南展開生死大對決。不過讓華語圈粉絲們驚喜的是，莫過於看到張震以後梳鬈髮、脖上掛粗金鏈配花襯衫的造型，他更是一登場就拿槍頂著河正宇的頭和一臉殺氣地對空鳴槍，之後又對著河正宇露出意味不明的笑容，讓大家相當好奇張震究竟扮演何種角色，也十分期待他在劇中的表現。該劇共6集，將於9月9日下午三點在Netflix全球190個國家與地區獨家上線。

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