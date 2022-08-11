鴻海(2317)2022年第二季財報績優，表現優於市場預期，並對第三季及下半年營運釋出穩健展望。多家外資出具最新報告，均維持既有評等不變，多數仍給予「買進」及「優於大盤」的偏多評等，目標價則略有調升，區間自116～152元略為調升為118～162元。

鴻海因鑒於第二季基期較高，對第三季營運展望相對審慎，預期將約略持平第二季、仍可優於去年同期，並將全年營收展望自持平調升至成長，對下半年營運並不看淡，認為有機會優於上半年，但仍需持續密切觀察地緣政治、通膨及疫情後續發展狀況。

日系外資認為，鴻海正實現其3+3新事業布局策略，透過增加策略結盟、投資或在電動汽車、半導體及關鍵零組件領域獲得訂單，使該計畫更為具體。同時，雖未完全考量電動車業務展望，但對鴻海進入並可能重塑該產業的策略維持樂觀看待。

日系外資指出，鴻海以穩健的執行力和危機管理能力，成為蘋果可靠的合作夥伴，預期在新款iPhone 14系列中仍將取得68～70％訂單，明年在3款新機中維持領先地位。整體而言，今年將取得65％的iPhone訂單、明後2年亦有61～62％水準。

雲端網路業務方面，除了在亞馬遜的領先地位及在微軟的第二位置外，日系外資指出鴻海下半年起開始取得Google訂單，對明年貢獻將更大。而自上半年以來，鴻海獲得的特斯拉訂單市占率持續提升，在美國和墨西哥產能擴增後有望進一步提升。

整體而言，日系外資認為鴻海獲利表現穩健，且3+3策略步入正軌。為反映營運穩健使獲利展望更強勁，日系外資將鴻海今明2年獲利預期分別調升13％及10％，看好每股盈餘將分別逾12.2元及12.4元，維持「買進」評等、目標價自152元調升至162元。

亞系外資則認為，鴻海穩健的第二季業績和第三季營運展望，進一步證明卓越的營運穩健度，將協助公司度過終端需求逆風和供應鏈波動。同時，持續進行中的電動車布局策略，隨著明後2年陸續量產推出，將有助產品組合優化帶動獲利提升及潛在估值重估。

鑒於較高的毛利率展望，亞系外資將鴻海2022～2024年獲利預期調升3～4％，將目標價自140元調升至145元，維持「買進」評等。第二家美系外資看好強勁的第二季獲利及優於預期的下半年展望，可望推動鴻海股價優於大盤，維持「優於大盤」評等、目標價145元。

第二家日系外資同樣正向看待鴻海後市，認為本益比估值具吸引力。雖綜合考量強勁的毛利率和宏觀市場不確定性，將鴻海2022～2024年每股盈餘預期略為調降1～2％，仍維持「買進」評等、目標價145元不變。

第三家美系外資看好零組件成本下降及產品組合改善，將帶動鴻海下半年毛利率提升。雖受消費智慧產品疲弱影響，下半年及明年營運成長動能轉弱，但電動車OEM專案初見成效，為市場相信電動車業務成長的關鍵基準，維持「優於大盤」評等、目標價120元。

歐系外資相對保守看待，雖強調在電子代工領域仍較偏好鴻海，但預期在電動車業務增溫前營運成長動能將趨於平穩，維持「中立」評等，但基於更嚴謹的費用控管，將鴻海2022～2024年每股盈餘預期微幅調整約2％，將目標價自116元調升至118元。