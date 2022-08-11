台灣狗仔葛斯齊先前槓上大S前夫汪小菲，還抖出他與女生曖昧照片，就在葛斯齊打算公開汪小菲後宮秘史前夕，雙方突然和解，並發聲明表示不會提起訴訟，未料本月2日葛斯齊突然收到傳票，經查發現是被汪小菲律師提告，今(11日)中午事情大轉彎，葛斯齊曬出汪小菲的撤告通知，宣布二度和解，葛斯齊也表示：「好啦！我關刀收起來了」。

葛斯齊日前傻眼收到被告傳票，對象是汪小菲的律師，但他求證汪小菲，對方稱自己真的沒有要告葛斯齊，可能是律師出的主意，該案原定今日將在台北地檢署開偵查庭，葛斯齊昨預告不會到場，「沒錢請律師，所以也不會有律師出現，更不可能有什麼花錢庭外和解，我一句對不起也從沒說過，請大家不要亂猜忌」。

今中午，葛斯齊更新進度，宣告收到汪小菲的正式撤告通知，也接到對方律師來電，有些細節不方便多說，但還原他2日收到傳票時一頭霧水，雙方陷入僵持，「因為汪小菲聯絡不上律師，還拍了截圖給我看，我也暫時就停止了發言」，隔天3日汪小菲的律師就送撤告狀，當下汪小菲就把翻拍圖傳給葛斯齊看，葛斯齊說：「坦白說，真的假的，我當下也是懷疑，我只能靜候等地檢署通知撤告」。

葛斯齊發文宣布收到撤告通知。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

昨晚，葛斯齊接到汪小菲的律師來電，對方還原曾對葛斯齊2次提告，日期都在6月2日前，「至於第一次提告當天就主動撤告原因我沒問，因為當下雙方是沒有任何聯絡交談，而5/18日提告一直到8/3才撤告」，律師過程中再三證明真的已經撤告，今早葛斯齊收到通知，才確認此事。

見此，葛斯齊表示會收起關刀，至於為何公開？他強調：「我最好的方式就是公開此事，不然眾人以為和解是我低頭賠不是，還是花錢了事，告訴大家以上絕對不可能發生，做這行為等同於我質疑自己處理新聞的態度，誰還相信公信力的存在，怕告就不要當記者。」