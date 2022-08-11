高嘉瑜不忍了！槓蔡英文「挺堅令」酸爆林智堅 網驚呆狂喊這句

民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大學術倫理委員會認定碩士論文抄襲，同黨立委高嘉瑜昨在政論節目表示，如今已經提升到整個民進黨的政治危機。對此，民進黨前立委鄭寶清今（11日）表示，高委員所提出的問題值得深思熟慮，民進黨非一言堂，「到底要保一個人，還是要保一個黨！」至於論文案的外溢效應，是否有影響下周就會趨於明朗。

鄭寶清表示，蔡英文總統為何會這樣決策並不清楚，但台灣要更好，獲得更多年輕人的支持，如今論文案把民進黨整個賠進去，真的要深思熟慮。畢竟年輕人跟知識分子是社會進步的力量，若站在對立面，會傷害到民進黨好不容易建立的聲望及信賴。

他說，林智堅論文是大是大非的問題，選擇很容易並不困難，大家都要去思考，高委員所提出的問題都是值得思考，民進黨並非一言堂，降低該事件對於黨的傷害，若民進黨去維護失德失能的人，不容易得到社會認同。

鄭寶清說，全台灣第一個在野黨的政黨證書是自己去領的，一路走來，就是希望黨更好、更能夠照顧人民，以往看到黃信介等前輩為了台灣民主、人權、百分百言論自由犧牲奉獻，民進黨不能放棄核心價值，清廉行政、愛鄉土這樣的價值更不能丟掉，才能獲得人民的信賴。

至於林智堅論文案的外溢效應，鄭寶清認為，由於台大剛公布結果，加上黨中央又全力支持，是否有影響下周就會趨於明朗。

鄭寶清說，縣市首長的提名權都在黨中央，相信蔡總統有能力處理，總統的危機處理能力很強，懂得處理好這件事情。