民進黨桃園市長參選人林智堅論文被台大認證抄襲，近日林9年前貼文被翻出，曾提及「到台大唸書是畢生夢想」，引來網友洗版。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶直言，台灣最高學府被林搞得受大家質疑，簡直是讓台大蒙羞，且蔡英文總統要全黨力挺，令人不解為何對台大沒信心，難道是要全黨共同對抗台大。

林智堅2013年臉書曾發文表示「有機會到台大唸書是我畢生的夢想，所以我全力以赴」，如今貼文被翻出，湧入大批網友留言狂酸。

賴香伶認為，當時林智堅考上台大是他的夢想，這間最高學府是國人自我肯定的重要地方，直嗆林「這麼好的學校被你搞到被大家質疑，你適得其反，讓台大蒙羞！」喊話林應反躬自省，是給台大帶來正向或負面的力量。

對於蔡英文下令全體黨公職力挺林智堅，賴香伶表示，不懂蔡為何對台大如此沒信心，對台大的審定這麼質疑，難道此態度是要全黨對抗台大嗎？相信這是很不智的決定。

「全世界沒有民主國家總統，用黨職身分下令對抗最高學府」，賴香伶說，論文事件中，台大學倫會是公開組成的，說明時間也公開，為何蔡英文不質疑林智堅、指導教授陳明通沒親自去參加，反而等結論出來後，才提出質疑，對於袒護「小英男孩」的舉動，她感到非常失望。

賴香伶強調，林智堅沒資格參選可以退出，民進黨要推出更好的人選她也沒意見，希望珍貴的民主，別因蔡英文下指導棋要全黨救一人，造成桃園市民在這次選舉落入全國笑話。