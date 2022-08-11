【旅遊經 編輯部報導】

香料有如料理中的魔法師，若是一座城市用一種香氣來形容，各地會是什麼味道呢？其中包括東台灣的臺東，您又會想起什麼香氣記憶呢？是阿粨、祈納福蒸好時散發出的陣陣月桃葉香氣？是山肉、溪魚湯鍋裡傳出的刺蔥清香？還是一口咬下米酒泡雞心椒？迸發出臺東太陽般的熱情辛香？臺東縣政府表示，2022臺東慢食節秋日場將於10月29日、30日一連兩天在「臺東舊站特區」(機關庫後方草地區域)舉辦，以「很香餐桌」為主題，邀請料理人和喜愛慢食節的朋友一起來探索體驗「臺東香」，也歡迎踴躍參與8月份廚藝精進系列課程及店家甄選等活動。

阿粨(攝影：洪書瑱)

台東縣長饒慶鈴表示，正如電影《香料共和國》所述：「生命裡不能沒有香料，就像不能沒有太陽。」香料能夠校味、去腥、增香，而香料風味更是深植於各族群的飲食文化DNA中，乘載了關於家鄉、族群、地域的味蕾記憶。

臺東的山林與土地上，有著許多運用植物、氣味的傳統智慧與飲食特色。例如秋日開花結果的羅氏鹽膚木，果實表面帶有鹽的結晶，是在山上煮湯時的鹽巴；大葉楠的果實曬乾後磨成粉，加一點點在湯裡，就可以釋放出食物的豐富滋味。

農業處處長許家豪指出， 每一次的慢食節籌備都是探索臺東飲食文化、料理人們集體創作的歷程，為了鼓勵廚人們展開「很香餐桌」主題料理研發之路，縣府8月將舉辦兩場「臺東慢食學院─很香餐桌廚藝精進系列課程」，邀請香料女王陳愛玲老師、慢食三星餐廳Sinaser 24主廚楊柏偉Nick，示範說明香料的搭配邏輯以及與食材間的搭配運用。

臺東縣政府發出邀請帖，邀請有意參與「臺東慢食節─很香餐桌」的臺東料理人，踴躍參加8月系列課程、9月店家甄選，一起在10月29、30日的慢食節施展魔法，讓大家一起舌頭跳舞、心情奔放！詳情將公佈於「發現臺東慢食」粉絲專頁(https://www.facebook.com/SlowFoodTaitung)。

※.臺東慢食節「很香餐桌」──

時間:2022/10/29(六)-10/30(日) 16:00-21:00地點：臺東舊站特區 (機關庫後方草地區域)「臺東慢食學院─很香餐桌廚藝精進系列課程」：8/17(三)、8/24(三)「很香餐桌」店家招募報名：8/26(五)~9/12(一)「很香餐桌」店家甄選暨料理試吃交流：9/15(四)、9/16(五)

圖片：臺東縣政府農業處提供