【旅奇傳媒/編輯部報導】隨世界各國逐漸鬆綁國境管制，臺北市政府觀光傳播局繼日前參加日本東京的Taiwan Festa後，再赴日本青森縣弘前睡魔祭，宣傳「2023台灣燈會」，藉系列性推廣爭取日本市場復甦的旅客重回臺北。

臺北市政府觀光傳播局局長劉奕霆拜會日本青森縣弘前市櫻田宏市長，也邀請弘前市參與「2023台灣燈會」，並以象徵燈會的特色光源燈籠、搭配臺北特色珍珠奶茶服裝參與弘前睡魔祭遊行，吸引全場民眾目光。

▲臺北市政府觀光傳播局參加日本國家重要無形民俗文化財青森縣弘前睡魔祭及遊行活動，推廣2023臺灣燈會在台北。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

作為國家重要無形民俗文化財的睡魔祭為日本東北三大祭典之一，每年7月底至8月初於青森縣的青森市、弘前市、黑石市、五所川原市等地各自舉辦睡魔祭，其中弘前市睡魔祭今年迎接300周年，每年吸引近160萬人次參觀，北市府遂藉此盛會舉辦臺北市觀光推廣活動。

為推廣「2023台灣燈會」，會場布置插畫家王餘羲及水墨藝術教授張柏舟帶領「速寫臺北」畫友共同創作的臺北主題燈籠，活動現場架構起一座耀眼發光的主題展區，並邀請日本民眾一同參與會發光的燈籠彩繪，巧妙結合遊行觀展民眾，現場發送造型特別的光源扇，並辦理有趣的民眾互動體驗，成功吸引日本民眾目光。

此次受邀參與弘前睡魔祭遊行慶典，劉奕霆身穿以臺北特色珍珠奶茶造型之服裝，手持大稻埕在地藝術家U&S Studio叔叔妹妹繪製大型臺北主題式燈籠，與現場揮扇的民眾相呼應呈現難得的趣味畫面，吸引路旁民眾開心合影留念，成為遊行隊伍中的焦點，更提前讓民眾感受「2023台灣燈會」的活動氛圍。

燈會是臺灣傳統民俗節慶的國際型慶典，「2023台灣燈會」更是疫情後臺灣首度登場的國際型觀光活動，誠摯邀請全球旅客明年2月來臺北參與，重新體驗前所未見的臺北魅力。希望透過北市府國內外大力推廣，讓全世界看見臺灣首都「臺北」的光榮魅力與多元創新價值，也期盼透過多樣化的推廣，讓世界認識臺北，迎接國際友人到臺北旅遊。

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