【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】炎炎夏日有點胃口不佳嗎？用日本美食打響味蕾吧！一口蕎麥麵、盛岡冷麵、盛岡炸醬麵並列為「盛岡三大麵」，老饕們先筆記起來，下次一起去制霸。

▊ 一口蕎麥麵

相傳是居民用來款待藩主、地方大名的料理，刻意將麵分裝小碗、不斷加麵營造出熱情與款待之意。吃飽時記得要「眼明手快」用蓋子蓋住麵碗，否則服務人員就會繼續加麵！

▲如果在老店「東家」挑戰，吃超過100碗還能得到紀念小木牌。 圖：岩手県／來源

▊ 盛岡冷麵

與平壤冷麵有異曲同工之妙的盛岡冷麵，是在岩手吃燒烤必點的清爽美食！Q勁十足的冷麵搭配牛肉冷湯、泡菜、水煮蛋與小黃瓜，根據時節不同還會加入西瓜、水梨或蘋果提味， 1口就能與酸辣甜3種滋味共舞。

▲口感清淡甘甜的盛岡冷麵，配上盛夏時節、燒烤料理最對味！ 圖：岩手県／來源

▊ 盛岡炸醬麵

創始老店「白龍」設計了一套老饕必學的吃法！炸醬麵快吃完前將生雞蛋打入盤中攪拌，再請店員加入煮麵水、蔥花與味噌等，就成為專屬蛋花湯，能將盛岡炸醬麵的精華一滴不剩喝光光，光想就讓人肚子餓啦！

▲盛岡炸醬麵搭配專屬蛋花湯，將道地美味一次吃得盡興。 圖：岩手県／來源

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