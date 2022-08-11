基隆市信義區深澳坑一帶地勢較高社區，近日陸續發生無預警停水，居民怨聲載道。（張志康攝）

基隆市信義區深澳坑一帶地勢較高社區，近日陸續發生無預警停水，居民怨聲載道。（張志康攝）

受到近日北部山區雨量銳減影響，基隆市中正、信義兩區的缺水狀況持續惡化，從7日開始，基隆市信義區深澳坑一帶的多個社區都發生無預警停水，預估影響3000至4000戶，也引發民怨，希望停水能夠事先通知。自來水公司表示將盡力調節供水。

基隆市中正、信義兩區自8月初起，便陸續傳出無預警停水的狀況，在地的議員除向自來水公司商派水車供應受影響的民眾外，也接獲愈來愈多民眾反應，並非不能體諒缺水，但希望自來水公司不要無預警停水，讓受影響的民眾能夠及時儲水備用。

基隆市議員何淑萍表示，停水的原因是供給基隆市中正、信義區水源的貢寮堰水量不足。基隆市的新山水庫11日的儲水量也僅有56％，她建議自來水公司應採取分區供水，讓各區可以儲水備用，不要突然停水，讓民眾措手不及。

對此，台灣自來水公司第一區管理處副處長李基城表示，由於基隆市中正、信義兩區的水源主要來自新北市的貢寮堰，由於集水區減量，以致供給的水量不足，目前估計影響的戶數約3000至4000戶。水公司自10日起，已將原本新山淨水場供給汐止地區每日5萬噸用水，調節給基隆地區使用，汐止區的用水則由台北支援供應。

不過，由於信義區深澳坑一帶各社區，如麗景江山、大香港、美的世界、第一特獎、信義大街等地勢較高，才會發生缺水狀況。

李基城說，貢寮堰集水區的水量雖無急速下降，仍保持2萬噸的水量，但是如果再不下雨，後續實在難以評估，也請民眾共體時艱，簡約用水。