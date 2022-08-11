夏季用電量大，我國面臨缺電危機，在四接尚未定案下，核二除役環評又於10日通過，另外貢寮堰缺水，導致基隆市部分地區水質混濁又停水。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基隆人除承受電廠負面影響外，堂堂「雨都」竟面臨缺水，淪為水電危機受害者。

黃希賢表示，我國陷入缺電壓力，三接工程出包，四接、五接仍未妥適定案，在環評卡關情況下，核二猛然除役，對電力不足產生更嚴峻挑戰，目前天然氣與再生能源供電占比均未達標，若又將核二排除「備戰」，缺電的程度恐不堪設想。

黃希賢指出，台電對於四接，雖表示將東移、縮減範圍，但仍傾向「填海造陸」，對生態、漁獲、環境造成一定程度的破壞與衝擊。他質疑，為使全台有電可用，犧牲基隆人的權益，雖對周邊部分里鄰有回饋，但對基隆市政府及全基隆市民是否有彌補。

此外，貢寮堰缺水，造成基隆市中正區、信義區部分區域停水，甚至經常出現水質混濁、充滿雜質情況。黃希賢說，根據水利署數據網站顯示，截至11日中午，新山水庫尚餘56.9％水量，但水量持續減少，預測剩餘天數為30至60天，基隆作為「雨都」，竟面臨缺水危機。

「基隆人不是次等公民」黃希賢怒轟，大陸解放軍持續軍演，造成北方三島海域飽受危險，基隆漁民無法安全出海，水產又遭禁，如今又遇上水電危機，基隆人真的是雪上加霜。他提及，基隆關年繳上億商港服務費養中央，在水產、蓋電廠方面，基市府與漁民、市民卻得不到任何補助，若連基隆捷運都沒延伸到基隆，「那就真的要天怒人怨」。