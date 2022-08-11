P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今天（11日） 宣布與賽季結束後持續隨隊的洋將哈里斯（Manny Harris），鋼鐵人籃球事務營運長鄭志龍讚賞哈里斯攻防兩端的能力，期許他續約後可以持續帶給球隊能量。

以下是鋼鐵人續約哈里斯新聞稿全文：

高雄鋼鐵人球團今(11)日正式完成與洋將Manny Harris 哈里斯的續約，雖上季在球員註冊大限前，因賽事過程中造成右小腿拉傷，未進入最終球員名單，但鋼鐵人保留哈里斯位置，賽季結束前，哈里斯持續隨隊，留在場邊進行復健和治療，並給予隊友們指導。

哈里斯上季共出賽四場，場均29.3分、9.5籃板、3.5助攻、3抄截的表現，且初登板就有40分的爆量演出，砍將稱號名不虛傳。高雄鋼鐵人期許哈里斯新賽季能夠以最理想的身體狀況出賽。

籃球事務營運長鄭志龍表示，希望能倚靠哈里斯捨我其誰的個人得分能力，幫助球隊於得分乾旱期時跳出，改變比賽節奏，且哈里斯解讀比賽的能力，能夠在進攻與傳球選擇能取得很好的平衡。除此之外，也特別讚賞哈里斯的積極防守，期許能夠帶給鋼鐵人在攻守兩端上的能量。