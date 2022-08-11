彰銀(2801)統籌主辦日盛國際租賃3年期新台幣50億元聯合授信案，雙方於10日簽約。此次籌資為支應既有金融機構債務及充實中期營運周轉金，原訂籌組40億元，在15家金融機構踴躍參貸下最終以50億元結案，顯示高度肯定認同日盛國際租賃近年營運表現。

日盛國際租賃成立至今已逾40年，主要業務為提供各式車輛分期、長期租賃車及設備融資租賃。近年除持續深耕台灣重車及營建機具市場外，亦多元化拓展金融周邊業務服務，提供企業客戶更多選項的營運融資管道，獲得眾多企業客戶肯定。

日盛國際租賃7月21日宣布將與王道銀行旗下台灣工銀租賃合併，並更名為「日盛台駿國際租賃」，預期可結合雙方業務及人才優勢，亦可強化營運陣容及產品結構，強強聯手發揮最大綜效，加速提升營收及業務表現，市占規模將可望挑戰台灣前三大，營運前景可期。

彰銀與日盛國際租賃近年來致力推動實踐企業社會責任及落實永續發展，將環境（E）、社會（S）與治理（G）納入營業活動，除在本聯貸案中增加連結ESG指標利率調整機制外，並推動節能措施、減少溫室氣體排放量。

展望未來，彰銀表示，將與日盛國際租賃持續精進公司治理效能，提升企業永續韌性，穩步達成永續發展目標，共同實現永續願景。