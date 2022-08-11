由國泰投信的3檔台股ETF所組成的「息收聯盟」，11日公告每單位實際配發金額，國泰永續高股息ETF(00878) 0.28元現金股利；國泰股利精選30 ETF(00701) 0.25元現金股利；國泰台灣5G+ ETF(00881) 0.26元現金股利，將於8月16日除息，投資人最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰投信指出，據臺灣集中保管結算所資料顯示，截至8月5日，國泰永續高股息ETF(00878)受益人數為595,517人；國泰股利精選30 ETF(00701)受益人數為63,256人；國泰台灣5G+ ETF(00881)受益人數為377,100人，預計總共有超過103萬人有機會領到這筆股利「年中獎金」。據資料顯示，截至8月5日，00878總規模已突破900億大關，達近新台幣906億元，顯示結合永續與高股息的投資邏輯，深獲投資人青睞。

國泰投信指出，在這次的「息收聯盟」中，國泰股利精選30 ETF(00701)與國泰永續高股息ETF(00878)是偏向價值型的投資組合，持股以電金傳均衡配置為主。00701追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，精選財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低之30檔個股，並依市值進行加權；00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，以MSCI臺灣指數為基本選樣範圍，篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上之個股，並依調整後股息殖利率排序取前30檔。故上述兩檔ETF著重於持股穩定性，力求降低總費用率，訴求長期投資「總報酬」的累積。

而國泰台灣5G+ ETF(00881)則追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數，係運用FactSet的RBICS產業分類，篩選新世代通訊產業鏈中符合流動性標準及獲利條件之市值前30大個股，採用自由流通市值加權方法計算指數。00881為國內目前唯一具有收益分配的5G主題ETF，其成分股囊括台灣5G國家隊供應鏈、半導體、電動車等產業，可做為投資人參與台灣科技產業成長機會的工具。

國泰投信指出，近年「存股領息」的風潮盛行，但投資人買入ETF參與領息時，應留意ETF與個股及一般共同基金的差異。因為ETF為集中市場交易工具，投資人取得ETF的成本為「市價」，但ETF同時也是一檔基金，也具有代表其一籃子成分股真實價值的「淨值」，當ETF的市價大幅超過淨值時，就表示有「溢價」的情況。而在有大幅溢價的情況買入ETF時，很可能將承擔市價回落到淨值的風險，造成還未領息，就有賠上溢價損失的情況。

國泰投信指出，投資人應留意在買進ETF時，應留意其過往是否常有高溢價的紀錄，建議挑選具有足夠流動性及成交量的ETF，並且密切關注發行公司官網提供的即時淨值與ETF折溢價資訊，避開買在高溢價的風險，維護自身投資權益。

此外，每檔ETF的「股息殖利率」其實也並不代表著ETF真正的「投資總報酬率」，所以與其追求帳面上的高股息，投資人其實更應了解的是各ETF追蹤指數的邏輯，挑選適合自己投資與現金流需求的「好股息」商品，反而可能更值得長期投入與持有。畢竟取得配息之後，ETF的長期走勢也要能穩健向上，才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」，達到股息、價差都賺的成果。