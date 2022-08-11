民進黨新竹市長參選人沈慧虹11日發表教育政策「新校園運動2.0」，將以3大方向提升教師教學品質，包括4年內逐年補足正式教師，代理教師不超過法定8％；代理教師薪水以1年計算，補足現行暑假沒薪水的狀況；最後是兼行政的教師授課節數降低，盼照顧竹市所有教師。

沈慧虹今在議員陳建名、劉康彥、曾資程、施乃如、李妍慧、鄭美娟，及議員參選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶陪同下，發表教育政策。

沈慧虹指出，為了幫孩子打造更好校園環境，過去市府投入教育政策不遺餘力，透過新校園運動新建2校，整建25校、36棟校舍，而她也在上周提出「關埔中小學＋1」計畫，除硬體改善，更要提升教師教學品質。

沈慧虹說，未來推動教育政策「新校園運動2.0」，將從3方向著手。首先，全台都面臨代理教師比例高的問題，尤其2021年代理教師比例已來到16.4％。過去竹市每年努力招聘正式教師，從107至111學年度，國中小正式教師共增額289人。

沈也說明，因財政紀律問題，過去市府雖無法一次到位，仍每年補充教師員額，未來她要超越，上任後4年內補足正式教師，並以《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》規定，代理教師不超過8％。

此外，當正式教師補足，也要吸引更多優質的代理教師，因此她會提升代理老師的薪資環境，薪水以1年計算；同時減少教師兼職行政的上課節數，讓教師有更多時間發展學校特色，並協助孩子的學習問題。

她也強調，新校園運動2.0不只照顧正式教師，也要照顧代理教師與兼行政的教師，用具體內容全面提升教學品質。