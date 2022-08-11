中央流行疫情指揮中心公布今日國內本土新增2萬2650例，境外259例、死亡44例，新增一名3歲男童腦炎死亡個案，有先天性神經系統疾病，送醫隔天就死亡。

國內今天新增2萬2650例，各縣市分佈，最多例落在六都，分別為新北市4377例、台中市2808例、桃園市2604例、台北2579例、高雄市1996例、台南市1594例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡新增44例，其中一名3歲男童，有先天神經系統疾病，7月31日發燒，快篩陽性，視訊看診後在家服藥，8月5日因為持續發燒、呼吸困難、臉色蒼白至急診，電腦斷層掃瞄大腦腫脹，抽血顯示有多重器官異常與代謝性酸中毒，懷疑腦炎，收治加護病房插管使用呼吸器，給予瑞德西韋、免疫球蛋白、降腦壓藥、免疫調節劑等藥物治療，不幸仍因病況惡化，於8月6日死亡。送醫到死亡僅兩天。

兒童重症MIS-C再添2個，一名為4歲男童，無慢性病史，6月8日確診新冠，8月1日陸續有咳嗽、流鼻水、眼皮腫脹，8月4日發燒腹痛，8月8日就醫檢查有急性鼻竇炎、結膜炎、黴漿菌肺炎，同時懷疑MIS-C住院，經過治療症狀改善，目前仍在一般病房。

另一名為10歲女童，無慢性病史，打過一劑疫苗，6月19日確診新冠，8月3日起間歇性高燒達40度，活力食慾下降，8月6日到急診抽血顯示疑似MIS-C，8月7日收治住院，當日亦有腹瀉症狀出現，住院後心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，經治療症狀改善，仍住一般病房。

國內12歲以下兒童中重症累計159例，死亡27例；MIS-C90例，腦炎27例。