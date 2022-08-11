「要蓋完還是蓋好？」是早期台灣社會住宅與合宜住宅政策常見的迷思。時序至今，台灣持續拓展國際視野，針對這類建設的思考早已超出「居者有其屋」的範疇，更多地關心生活機能、全齡適居、長照托幼，乃至於創造生態綠覆，將建築打造為永續環境的城市地景。

新加坡WOHA海軍部村落 垂直化綠意 夢想宜居地

2018年獲得建築界奧斯卡「全球卓越建設首獎」，由新加坡知名建築團隊WHOA打造的海軍部村落（Kampung Admiralty），就是一座集全齡化居住空間與公共設施、購物商場和醫療照護等功能於一身的複合式社區。在與台灣同樣地狹人稠的新加坡，以獨特的「三明治」垂直分層建築設計——屋頂覆蓋大量植栽、頂樓也開闢多處可供休憩的公園，讓建築外觀看起來像是一座迷你森林，展示與眾不同的生活想像。

板橋合宜宅「日勝幸福站 發現之旅」（圖/日勝生集團提供）

挑戰150%綠覆率 台灣浮洲合宜宅讓世界驚艷

2022年6月，最新的全球卓越建設首獎發表，「板橋合宜住宅」以一金一銀的佳績讓鎂光聚焦台灣。基地面積約20倍於新加坡的海軍部村落，同樣關注全齡適居議題，無障礙通用設計的住宅量體更甚4,000戶以上，並栽種了12萬株喬灌木與6座跳島濕地，兼具生態景觀與滯洪保水功能，同時透過水的比熱較陸地低的特性，產生自然的風流、調節微氣候，有效降低社區均溫1-2度，並延長全年舒適時間約1-2個月。

2022全球卓越建設獎法國頒獎典禮（圖/日勝生集團提供）

「不只蓋完 更要蓋好」日勝生心路與感謝

日勝生為先行響應政府合宜住宅政策的民間企業，從興建前到啟用後的歷程中，獲各界諸多迴響與評價，與國際、業界乃至社會共同檢視，夥同團隊始終堅持公開面對、積極負責，朝著更好精進，步伐從未歇止，終開創台灣首座取得「全球卓越建設獎、國家卓越建設獎、國家建築金質獎、中華建築金石獎、雙鑽石級綠建築」五大殊榮的先河，帶領台灣社會及合宜住宅的突破不僅只在供應數量上，您我共同期待。

板橋 亞東醫院站｜一樓庭園宅 6米樓中墅｜68坪孝親大三房｜

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