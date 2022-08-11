國人赴東南亞工作卻遭囚禁案例頻傳，極需政府有關部門重視。外交部統計，駐胡志明市辦事處今年7月已經接獲99名國人陳情遭限制人身自由。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上說明，駐胡志明市辦事處自去年6月21日至今年8月10日止，接獲222名國人陳情遭誘騙前往柬埔寨工作遭到限制人身自由的案件，其中51人已經返國。另外，依據駐緬甸代表處統計，自今年4月13日至8月5日止，國人陳情赴緬甸落入工作陷阱者計有40人，其中7人已經返國。

歐江安說，駐處在接獲相關部會及外交部、當事人或家屬轉知國人受困訊息後，均會在第一時間透過電話或社群媒體嘗試與當事人聯繫，並在全盤掌握相關情形後，依據當地規定協助當事人向當地警方報案。

歐江安指出，駐胡志明市辦事處於今年5月已就國人在柬受困案成立專案小組，成員除外交部派駐人員外，也包括警政、法務、移民秘書，共同協處相關案件。相關駐處將持續定期回報國人請協案件資訊，以利提供內政部警政署錄案偵查。我派駐外館處警務、移民、法務秘書將持續加強與柬國國安、警政及司法單位交流，增加處理案件之人脈能量。

外交部再次呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，以免觸法甚至危及人身安全。