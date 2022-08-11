高雄市政府經發局聯手經濟部中小企業處舉辦「2022綠色科技新創獎勵競賽」，由台積電、日月光、友達及台電、台灣中油、臺灣港務公司等17家國內外大廠出題，廣邀新創解題，初賽結果日前公告，高雄KO-IN智高點進駐新創恆生能源，針對高雄觀賞魚隱形冠軍菖葳國際科技的養殖需求，研發解決方案獲肯定入圍，將與同案其他2組入圍團隊競逐，爭取複賽及決賽勝出總計100萬元獎金。

高雄市經發局長廖泰翔11日表示，配合中央2050年淨零轉型政策，經發局特別將每年舉辦的「高雄新創大賽」結合經濟部「2022綠色科技新創獎勵競賽」共同辦理，力邀台灣前3大觀賞魚出口大廠菖葳國際、高球桿頭代工4雄之一的明安國際等2家在地代表企業出題，擴大新創解題規模，帶動綠色科技發展，吸引更多優秀團隊落地，以大帶小共築綠色商機。

菖葳國際執行長林彥廷指出，因應多達逾400種觀賞魚養殖及出口需求，本次透過經發局媒合出題，盼運用數位科技精準分析能源及人力需求，打造新世代智慧化科技養殖系統，加速養殖業邁向淨零排放。

初賽共選出亞科國際、恆生能源及邁仕智聯等3家優秀新創，分別以ERP（企業資源規劃）串接影像辨識系統、自循環綠能創電系統及物聯網智慧節能等應用提出解方，後續將透過一對一洽談輔導精進方案，選出一家最強團隊合作爭取更多國際訂單。

專精電池、儲能與創能服務的恆生能源執行長洪嘉隆表示，電費佔養殖業成本逾50%，恆生能源開發免油、零排放且低噪音的自循環創電系統，運用專利綠能自發電機結合鋰鐵電池觸發與儲能，每小時可穩定供應2kW電量，已獲日本政府簽訂MOU採購10萬台，本次將運用該系統結合AIoT技術導入科技養殖，有效降低養殖成本、提升產品競爭力，打造綠色科技養殖新典範。

高雄市經發局說明，「2022綠色科技新創獎勵競賽」共有51家團隊入圍初賽，後續通過複賽者將先獲得20萬元獎金，進入決賽並完成成果發表及影音介紹者可再獲80萬獎金及進駐指定新創基地首年免租優惠。

此外，高市經發局另加碼針對在地菖葳、明安2家初賽入圍團隊規劃商洽會，8月16日邀請7家入圍新創簡報分享，由聯合創新加速器、華揚創投、AVA天使投資指導一對一交流，拉近雙方供需、縮短驗證時程，提供新創曝光舞台，展示創新科技與解決方案，創造更多合作機會。(記者張雅雲/高雄報導)