炎炎夏日各地出現高溫，再加上疫情趨緩，許多名人與網紅紛紛度假或去海邊消暑，其中台新「Formosa Sexy」夢想家啦啦隊的「忙內」艾莉莎（張家綾）也在社群媒體上發出幾張穿著白色比基尼的照片，白皙的渾圓美胸讓大家驚豔不已。
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艾莉莎在IG上PO出幾張比基尼的火辣照片，只見她泡在泳池中，身穿繞頸白色比基尼，上胸看起來非常豐滿，後面一片海景與霞光，更襯托出她的身材與臉蛋，她在貼文中寫道：「夏天就是要曬比基尼照 對吧！」更開心預告：「還有很多庫存沒發～～ 等等我。」
貼文一出，粉絲們紛紛讚美莎莎身材，「莎莎身材真的太好了、「世界上最美的仙女」、「青春無敵」、「太暈了」、「莎莎太正了」、「莎莎真是腰瘦啊！」更有球迷敲碗說：「坐等一日一莎莎」
艾莉莎年僅20歲，是目前隊中年紀最小，她的五官深邃、濃眉大眼，有幾分混血兒的味道，而被網友封為「小昆凌」。她對表演事業相當有熱忱，參加過《菱格世代Dancing Diamond 52》選秀節目，當時被淘汰後，轉戰啦啦隊甄選活動，在職籃聯盟找到另一個舞台發光發熱。
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