會館負責人賴男依妨害風化罪，移送地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

當時宋男見「試過才知道有多猛」辣妹，向賴男預約，不料交易前遭查緝。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄一家養生會館藏匿在住商大樓暗自從事色情交易，以社群軟體PO上爆乳清涼辣妹圖「試過才知道有多猛」等字眼吸引男客，警方獲報後循線追查，日前喬裝成男客進入，見正在交易的37歲宋姓男客與45歲楊姓女服務生，當場將負責人36歲賴姓男子、宋男、楊女逮捕移送法辦。

賴男避免被查緝，吩咐女服務生另租在大樓其他套房，等客人指定時才會聯繫上班，也在大樓及樓層四周裝設監視器監控，並將大門深鎖成歇業狀，等熟客到場時，才會開啟大門供進入。

除此之外，賴男在網路上PO出清涼辣妹圖，並寫上「骨感小妖精」、「高顏值甜美女神」等字眼及1900至2400元價目表供男客們挑選，等男客選完後再用通訊軟體與賴男確認上門時間，才聯繫女服務生到場從事性交易。

新興分局中正三路派出所近期獲報，並循線追查下鎖定賴男會館大樓位址，並在9日晚間7時喬裝成男客人，進到會館內查緝。

查緝時見到楊女剛淋浴完，身上僅圍著一件浴巾，正準備開始行事；宋男有數次在店內消費紀錄，見到「試過才知道有多猛」向賴男預約，不料正要交易時被警方逮個正著。

據了解，當時賴男以新台幣1800元代價，媒介女服務生提供全套性交易，並抽800元得利。警方將楊女及宋男2人，依社會秩序維護法移送簡易庭裁處，賴男依妨害風化罪，移送地檢署偵辦。