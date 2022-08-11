利機(3444)7月單月合併營收7917萬元，月減少9%、年減少17%；累計前7月營收為6.7億元，較去年同期衰退6%，雖7月營收下滑，但因佣金模式佔交易整體比率提升且單月毛利率來到高點，實質獲利不受影響。

利機7月單月毛利率來到高點，主要受惠屬佣金交易模式的BT載板，7月出貨仍維持高點，營收年增35%、月增加7%，為近25個月新高，且已連續7個月正成長，利機將持續聚焦於高效能運算和網通應用市場，鞏固下半年獲利。加上上半年獲利已達成去年84%，力保今年獲利維持二位數成長，全年獲利續創歷史新高。

利機表示，7月營收下滑主要仍受驅動IC市況持續低迷影響，本月出貨量較去年同期大幅減少約六成，也較6月減少四成。依市況觀察，驅動IC第三季仍處於庫存調整階段，今年低點應落於本季，後續待庫存出清告一段落，第四季有望觸底反彈。

利機另一主力產品，封測相關7月營收年增加15%、月增加8%，單一產品表現最好的為Heat Sink(均熱片)年增83%；次之為Capillary(封裝打線用銲針)及導線架，年增分別為3%、4%，依目前封測市況推估，下半年應可較上半年成長約一成左右。