中國連日對台進行軍事挑釁行動不斷，昨天又發布「對台白皮書」，陳述要推進「祖國統一大業」。外交部發言人歐江安今天表示，相關內容不僅違背兩岸互不隸屬的長年客觀事實、違反國際法侵犯台灣主權，是屬於粗糙拙劣的政治操作，我方表達嚴正抗議與嚴厲譴責。

歐江安指出，「對台白皮書」只凸顯中國妄圖以武力侵犯台灣野心，橫蠻的挑釁行徑已破壞台海現狀及區域和平，也印證中國長期僵化的對台工作侷限。

歐江安強調，中華民國台灣是主權國家，只有台灣民選的政府，才能在國際間代表台灣人民；中共政權沒有一日治理過台灣，自然無權代表台灣，當然也不享有對台主權。台灣的主權屬於台灣全體2350萬人民；也只有台灣人民，才能決定台灣的未來。我方絕不接受中國專制政權所先設定的兩岸終局，還想要強迫台灣人民接受。中方的橫蠻行為，只會引起台灣人民進一步的反感及國際社會的唾棄。

歐江安說，我國與其他國家的交往與合作，中國政府無權置喙；台灣會繼續與世界各國做朋友、貢獻所長。我方繼續歡迎世界各國的友人前來訪問台灣、支持台灣。

歐江安表示，從近日中國藉機窮兵黷武、無端製造危機的行為印證，中國才是製造「國際麻煩的製造者」(international trouble maker)，造成區域動盪的問題根源。我國國家主權不容侵犯併吞、維護自由民主制度絕不退讓。我方正告北京當局立即停止對台灣的武力威脅與散布虛假陳述，切勿低估台灣政府與人民保家衛國、捍衛家園的決心與能力。

此外，外交部統計，截止目前為止，全球計有45國的行政部門高階官員，51國及歐洲議會超過470位國會議員連日為台灣仗義執言，同聲嚴厲譴責中國對台周遭海空運進行軍演、延長軍演，破壞現狀，危及台灣安全，並升高區域緊張情勢。外交部由衷感謝國際社會在台灣遭受中國軍事脅迫時刻，對我方展現前所未有的堅定支持。