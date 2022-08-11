台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲情節嚴重、撤銷碩士學位，蔡英文總統昨在中執會表態力挺林智堅，並請全黨團結支持林智堅捍衛清白。對此，國民黨團痛批，蔡英文為了選舉踐踏台大學術招牌，並對教育部下指導棋，以總統高度間接下令教育部認定林智堅沒有抄襲，呼籲9位台大校長候選人及歷任台大校長必須站出來，捍衛台大學術倫理。

國民黨立委費鴻泰表示，蔡總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及國安局長陳明通，雖然與國民黨的理念不同、屬於不同政黨，但都是台大人，也是一時之選，曾幾何時為了年底選舉，可以把自己在高中時代辛辛苦苦考上的台大，一夕之間踐踏在地上？

費鴻泰指出，在民進黨的眼裡，學術只是配合政治的一個工具而已，教育部在2年前李眉蓁論文抄襲事件時，立刻提出「李眉蓁條款」，列出8點，國民黨團呼籲教育部長潘文忠，就用兩年前「李眉蓁條款」一樣的方式，來面對、處裡林智堅論文抄襲撤銷學位的事情，可不可以？請潘文忠不要讓台灣教育蒙羞、墮落。

國民黨立委賴士葆表示，蔡英文下令「全黨救一人」，正式拉開卡管2.0版的序幕，將以政黨力量、政府力量，以公權力介入，還以總統高度、等於間接下令教育部認定林智堅沒有抄襲。林智堅嘴上說不在乎撤銷學位，但會去教育部申訴，教育部會重啟審查會，現在的教育部長潘文忠，就是當年卡台大校長管中閔的教育部長。

賴士葆指出，質疑林智堅論文抄襲的不是只有藍營，連偏綠教授也在罵，因為學術可以擺脫政治束縛，結果蔡英文仗著立院國會多數暴力這樣下令，等於不管社會怎麼說，就是要挺林智堅。蔡英文根據林智堅是「小英男孩」， 愛將要選桃園市長，所以不分青紅皂白支持，即便踐踏台大也不足為惜？蔡英文一句話等於對教育部下指導棋。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡英文是公然汙衊、抹黑此次台大學倫會委員，國民黨團要譴責蔡英文，為了民進黨選舉利益，毀掉台大近百年學術基礎，話台大學生會、台大校長候選人李百祺、郭大維、陳文章、陳聰富、張耀文、黃瑞仁、黃慕萱、葉丙成與楊志新，以及台大近20年來的台大校長，要站出來捍衛台大學術基礎。

曾銘宗強調，蔡英文為林智堅不惜毀掉台大，「士大夫無恥，是謂國恥」，並問國人到底相信台大還是民進黨？國家的教育是國家發展重要基礎，台大近百年學術成就得來不易，國民黨團呼籲台大學生、台大校友、社會有志之士，全力支持台大撤銷林智堅學位的決定，年底用手中的選票，唾棄民進黨。