中華開發資本旗下生醫基金投資之「精準健康公司」，近日攜手中華電信串聯基層診所視訊診療系統，成功打造完整遠距醫療照護鏈，隨著疫情加速國內數位轉型，數位醫療產業可望持續蓬勃發展，中華開發資本將持續布局精準醫療、數位醫療與服務通路等領域打造全方位生醫投資生態系。中華開發資本為開發金(2883)旗下子公司。

中華開發生醫基金總經理徐大誠表示，中華開發生醫基金採「創新醫藥」、「創新醫療科技」與「服務及通路」均衡投資策略，在服務方面已佈局健康管理、基因檢測、連鎖藥局通路、醫藥電商平台等，近期亦新增影像AI技術、病原基因定序等，未來將持續朝數位轉型、創新營運模式、建構產業生態系發展，進一步提升生醫產業的競爭力。

徐大誠指出，「精準健康」致力促進民眾健康，並成功打造遠距醫療照護鏈，達成聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)17項目標(Goals)中的第三項（良好健康與社會福利）及第十項（減少國內及國家間的不平等）；亦是開發資本在ESG領域的具體實踐。

開發資本長期以來支持生醫產業投資，旗下目前有一檔人民幣生醫基金及兩檔新臺幣生醫基金，另外包含自有基金部位，合計生醫產業投資規模已超過新臺幣佰億元，總計投資約40家生醫公司，其中約半數由生醫基金領投或擔任投資企業董監事。開發資本希望打造生醫投資生態系，成為生醫創業家的良好戰略夥伴，協助國內生醫產業制定長期發展策略、建立完善公司治理制度、提供金融服務解決方案，成功進入資本市場，進而走向國際。

開發資本觀察，2021年生技醫藥產業發展條例已將「精準醫療」、「數位醫療」與「再生醫療」等新興領域納入，兼之國內生醫產業朝向多元化、規模化發展，並受惠於美國大廠Illumina的次世代基因定序(NGS)成本快速下降，以及保險給付帶動相關產業鏈，生技醫藥產業趨勢已走向精準醫療。

開發資本認為，儘管國內精準醫療市場仍在起步階段，但透過企業併購與產業整合，如「精準健康」之前併購哈佛健檢並與富邦健康管理的換股整合，加上傳統精準診療、預防、早期診斷與健康促進等轉型關鍵，相關產業營運規模仍可望持續成長。