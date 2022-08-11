台中市市長盧秀燕宣傳在地特產不遺餘力，昨日（10）更主動「自首」，爆料自己其實是一個「甜品控」，每次吃飽永遠有另一個胃來裝甜品，也很自豪台中是甜品之都，甜品、飲品和冰品都很美味，揚名全台。面對大陸暫停多家台灣食品進口，盧呼籲大家一起來做台中業者的後盾，多來台中購買促進消費。不少網友則直呼盧有梗，不只會做事還非常可愛。

盧秀燕昨日在臉書發文坦承：「我先自首，秀燕是一個『甜品控』。每次吃飽，永遠有另一個胃來裝甜品。」而台中人很自豪一件事，就是他們是甜品之都，甜品、飲品和冰品都很美味，外地朋友每次求介紹，都推薦不完。

盧秀燕指出，市府要把「台中好甜」的這個城市性格，繼續推廣出去，台中好甜人氣甜品選拔正式開跑，她邀請市民朋友把活動資訊，告訴大家喜歡的店家，讓優秀的業者一起來參賽。盧強調，2年來，各行各業受疫情影響，前不久大陸暫停多家台灣食品進口，台中市糕餅、咖啡、農產品再次受到影響，請大家一起做台中在地產業的後盾。

此文吸引約4000個讚，獲得網友熱烈回響，紛紛留言：「市長自首了！超可愛了啦！有梗！」「媽媽市長不只會做事，還很可愛」、「市長講話好可愛，那我也要自首了！因為我也愛甜品！」「想到上個月去北屯想吃舒芙蕾，隨便就地一搜google map就跳四五家！台中原來這麼甜」、「媽媽市長辛苦了！今天記者會，市長雖然行動不便，坐著輪椅，卻還一攤一攤的關心每個商家，關心滿全場，一心就想幫助商家，心裡滿滿的感動」。