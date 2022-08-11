產險公會今召開第9屆第1次會員代表大會，會中最重要是理監事改選，泰安產險董事長李松季獲全票支持，再度連任產險公會理事長。

李松季在致詞中分享，在任的前2年，產險業團結合作、業務穩定發展，簽單保費突破2000億元收入創新高。不過，今年初以來，新冠肺炎疫情的升温、政府防疫政策調整，產險業經營的防疫保險產生了極大的波折，有鑒於各家保單條款互異，業者對眾多議題經常意見分歧，產險公會盡力透過常務理監事會、臨時理事會等討論機制，就具有共識部分，對外發表聲明並供業者參考。

在理賠方面，為了不影響保戶權益，又要兼顧產險業契約自由公平競爭的原則，集合12家承作防疫保單的會員公司，指派理賠專責主管訂定了共同「防疫保單理賠實質審查指引」。

防疫保單對產險業財務造成衝擊，李松季表示，持續協助業者爭取準備金沖減，以降低損益波動及增資壓力，期望對於整個產險業所造成的衝擊能早日落幕，並期勉大家重新再出發。

產險公會理監事改選結果出爐，華南產險董事長凃志佶當選為常務監事，另由李松季提名並經理事會通過，聘請許榮賢常務理事為副理事長，陳燦煌為名譽理事長等。