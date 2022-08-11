台中市議會11日民政業務質詢，台中市議員張耀中、謝志忠、黃守達聯合質詢時表示，台中市長盧秀燕自詡媽媽市長，但市長的孩子卻不斷離家出走，林佳龍執政時人口數總共增加8萬多人，最高時282萬多人，盧市長任內2020年5月開始人數出現負成長，2021年5月跌破280萬人。民政局長吳世瑋解釋，因為疫情許多在國外的民眾無法回國，導致被除籍，但近來疫情趨緩，已有慢慢回升的趨勢，今年7月已站回280萬人口。

謝志忠表示，盧市長號稱媽媽市長，結果媽媽的小孩卻急著出走，其中原因，市府有必要正視。張耀中更列舉治安不佳、市民所得低、房價居高不下等，詢問是否是這些原因導致市民急著出走？

黃守達指出，桃園、彰化、花蓮、台東、金門、馬祖於2021年仍然得以維持人口正成長，根據資料顯示，這些縣市每胎3萬元的生育津貼可能是主因。而台中市目前生育津貼僅2萬元，建議市府應該再加碼生育津貼加強年輕人生育的誘因，搭配整體托育環境的提升，從根本解決台中市人口持續負成長的問題。

民政局長吳世瑋回覆，這兩年人口變少是因為疫情關係，很多人滯留國外超過2年，依照戶籍法的規定被取消了戶籍，從2021年1月至今年1月有3萬8000多人，目前因疫情趨緩，人口數已慢慢回升，今年7月超過280萬人。