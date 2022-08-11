花蓮縣消防局近年推動家戶裝設住警器不遺餘力，訂定「花蓮縣消防局住宅用火災警報器申請補助流程」幫助弱勢免於祝融之災，不過網路近日卻出現花蓮居民攜帶身分證到住家附近消防隊申請，即可免費補助1個住警器，對此，消防局駁斥，目前縣內住警器補助僅限於符合申請條件的家戶。
花蓮地方LINE群組近日盛傳「花蓮的居民請攜帶身分證到您住家附近消防隊申請就可免費補助【住警器】※每戶限拿1個」等訊息，讓不少民眾信以為真，直到前往消防局才發現該訊息為假消息。
對此，花蓮縣消防局表示，縣內的住警器補助並非如訊息所述無條件每戶發放1個，縣內財政預算有限，住警器來源多為善心人士與企業人士捐贈，且數量有限，因此優先補助給火災風險較高的住戶，希望藉1戶補助1個的方式，拋磚引玉引導民眾認識住警器的功能與重要性。
花蓮縣消防局指出，目前補助主要是針對身心障礙住戶、低收入戶或獨居長者住戶、山區部落或離轄區消防隊車程10分鐘以上之住戶、狹小巷弄住戶及其他火災高風險場所申請，且上述次序安裝，但補助對象需經轄區分隊評估相關條件才會發放，尚無法一次性發放給全縣鄉親。
花蓮縣消防局長林文瑞表示，住警器的偵測範圍僅限單一局部空間，將每個房間都裝設住警器才能達成全方位防護，建議鄉親可自行額外添購來守護家人生命財產的安全。
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