網路近日傳出花蓮居民攜帶身分證到住家附近消防隊申請即可免費補助1個住警器，對此，消防局駁斥，目前縣內住警器僅優先補助給火災風險較高的住戶。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局近年推動家戶裝設住警器不遺餘力，訂定「花蓮縣消防局住宅用火災警報器申請補助流程」幫助弱勢免於祝融之災，不過網路近日卻出現花蓮居民攜帶身分證到住家附近消防隊申請，即可免費補助1個住警器，對此，消防局駁斥，目前縣內住警器補助僅限於符合申請條件的家戶。

花蓮地方LINE群組近日盛傳「花蓮的居民請攜帶身分證到您住家附近消防隊申請就可免費補助【住警器】※每戶限拿1個」等訊息，讓不少民眾信以為真，直到前往消防局才發現該訊息為假消息。

對此，花蓮縣消防局表示，縣內的住警器補助並非如訊息所述無條件每戶發放1個，縣內財政預算有限，住警器來源多為善心人士與企業人士捐贈，且數量有限，因此優先補助給火災風險較高的住戶，希望藉1戶補助1個的方式，拋磚引玉引導民眾認識住警器的功能與重要性。

花蓮縣消防局指出，目前補助主要是針對身心障礙住戶、低收入戶或獨居長者住戶、山區部落或離轄區消防隊車程10分鐘以上之住戶、狹小巷弄住戶及其他火災高風險場所申請，且上述次序安裝，但補助對象需經轄區分隊評估相關條件才會發放，尚無法一次性發放給全縣鄉親。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，住警器的偵測範圍僅限單一局部空間，將每個房間都裝設住警器才能達成全方位防護，建議鄉親可自行額外添購來守護家人生命財產的安全。