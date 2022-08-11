中國大陸堅守「清零」政策，就連駐各國使館也不例外，我國駐法代表吳志中透露，中國駐法國大使盧沙野幾乎沒在跟法國的政界、學界互動，因此才會說出要「再教育」台灣這種連法國人都聽不下去的話。

吳志中今天在網路節目專訪中指出，中國的外交人員因為「清零」政策的關係，現在跟外界互動也不多，也因為跟其他人保持距離，他們的外交人員也變得非常高傲。

吳志中說，「再教育」在法國是一個非常敏感的議題，因為會讓他們想到過去納粹的集中營，盧沙野可能太受到的共產黨教育洗腦，加上又不跟法國人討論這件事的敏感性，所以才會講出「再教育」還覺得沒有什麼問題。

吳志中認為，中國現在很像明朝末年那個時候，對自己自信到認為不需要外界，所以斷絕跟西方的交往。然而當中國把自己關起來做決策，常常是跟現實脫節的，可是他們又是一個這麼大的一個國家，這個確實令人擔憂。

吳志中話鋒一轉表示，台灣雖然已經走向與病毒共存，可是國內還是不時會對此存疑，依照法國人的說法，「台灣是過去成功的一個犧牲者」。他強調，與病毒共存的方向是對的，可是政策如果可以再快速一點，對我們的國際形象，會有非常大的加分，尤其北京還在「清零」封閉國門的時候。

吳志中又透露，其實法國政界有很多人想要來台灣，可是因為「3＋4」的隔離政策讓他們卻步，儘管用外交「泡泡模式」免隔離，但是這樣就不能跟台灣民眾接觸，也不能就近觀察台灣社會，對他們來說也沒意思。