新北市長侯友宜和民進黨新北市長參選人林佳龍為林口交流道交手多次，昨工程發包第7度流標，侯市府籲中央正視發包困難問題，林佳龍今表示，這不需要爭功諉過，林口交流道能夠增設，他投入很多心力，既然流標就要好好檢討。

林佳龍說，這次有增加預算，現在缺工缺料還有物價上漲，確實會墊高成本，能夠透過邀集相關投標業者，大家先坐下來討論，訂出合理可行的標案內容，基本上要讓投標者有合理的利潤，政府也可以協助他們解決行政障礙。

他說，過去在交通部長任內，淡江大橋、桃機第三航廈，也都流標7次以上，後來都一一解決，所以不要本位主義，大家坐下來，把大家關心的問題解決，一定可以找到出路可走。

此外，在都更議題上，林佳龍認為，新北市在國民黨執政17年來，幾乎沒有什麼都更推動，他會加速來推進，讓舊的都市能夠更新，讓新的區域能透過好的規畫，成為一個宜居城市。

他說，新北要有大格局的新北大翻新，他會做大都更的推動加上國土規畫，進行更有感的推進，而非現在的被動 主動協助都更案的提出，用單一窗口，讓程序很快，所以如當選他也會增加預算來推動都更。