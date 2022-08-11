市議員林彥甫、蔡惠婷今開記者會，要求關埔國小新建校舍二期工程務必先驗收再啟用，勿讓棒球場錯誤重演。（王惠慧攝）

竹市關埔國小新建校舍二期工程尚在趕工，家長擔心能否在開學前完成驗收，民代要求新校舍務必驗收再啟用，勿讓棒球場錯誤重演。市府工務處表示，關埔國小高年級E棟、F棟校舍7月竣工，目前正在辦理第1次驗收，預計開學前改善完成並取得使照，確保9月開學如期使用。

新竹棒球場未驗收完成就開打，引發爭議，市議員林彥甫、蔡惠婷今開記者會，要求關埔國小新建校舍二期工程務必先驗收再啟用，勿讓棒球場錯誤重演。

蔡惠婷表示，近日接獲家長陳情，關埔國小二期校舍工程暑假至今還在趕工，讓家長們擔心是否能在開學前完成驗收，讓高年級師生們使用。

由於距離開學只剩下17天，蔡惠婷也希望市府能公開說明校舍驗收進度，若確定進度趕不及，應思考因應方式，像是協助學校商借其他臨時教室空間等。

林彥甫提出3點關埔國小校舍跟棒球場相似之處，首先，總經費都超過11億，且都歷經多次設計變更質疑；其次，最近1次契約變更都在完工日前不久，且金額皆超過千萬；最後是工程延宕導致來不及驗收。他要求市府說明進度，並保證未驗收完畢前，不會拿師生的安全來做校舍改善測試。

針對驗收進度，市府工務處回應，關埔國小E棟及F棟校舍於2019年8月動工、今年7月19日竣工，於8月上旬啟動驗收作業，目前積極進行相關改善，預計8月底完成、取得使用執照，確保9月開學如期使用，絕不影響學生受教權益。

另外，E棟、F棟高年級校舍施工期間，皆落實三級品管制度，確保施工品質，並於開學啟用教室前，多方確認教室狀況並協調教室搬遷等整備工作。

市府發言人楊汶璇指出，對部分民代誤導視聽，「先射箭再畫靶」動作感到遺憾，理解有人和市府同樣關心校園環境，但用危言聳聽的方式，只會造成家長師生擔憂，即便正逢選舉，這種手段也非市民所樂見。