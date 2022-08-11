《蒼蘭訣》王鶴棣、虞書欣吻戲不停。（愛奇藝國際站提供）

《民國大偵探》胡一天（中）與張雲龍（右）雙帥二度搭檔查案。（愛奇藝國際站提供）

《迷航崑崙墟》許凱飾演天官之子丁雲齊。（愛奇藝國際站提供）

《迷航崑崙墟》鍾楚曦飾演古裝女打仔無雙。（愛奇藝國際站提供）

「霸道總裁」故事近年攻佔海內外戲劇，吳磊、王鶴棣、許凱與胡一天組今夏最強「霸道4帥」，將在影音平台上輪番狙擊少女心。

古裝傳奇劇《月升滄海》吳磊飾演少年將軍凌不疑，他一眼定情趙露思，才剛訂婚，關係立即進展到床上。趙露思入宮被霸凌險喪命，備受委屈哭倒吳磊懷中，失聲哭喊：「抱緊我一點！」之後女方要求吳磊教她防身術，兩人「身體互動」比畫，吳磊撲倒趙露思上床，女方激將說：「有本事你別用手。」吳磊一個放力往下，差點就要親上去。

而後吳磊為幫老婆出氣動用私刑，遭皇帝杖板伺候，趙露思心疼郎君半夜溜進房，兩人深情對望，從額頭吻親到嘴唇，唯美「床頭吻」定情瞬間讓劇迷看得臉紅心跳。

近期吻戲最多的陸劇當屬《蒼蘭訣》從首集開播以來吻戲沒停過，飾演仙女「小蘭花」的虞書欣，意外嘴對嘴嘟上王鶴棣飾演的三界霸總「月尊」導致兩人互換身體，為了變回來只好「再親一次」，首兩集就上演「空中飄浮吻」。

殊不知換過身體後的王鶴棣，只要虞書欣身體受傷或心情波動，他也會遭牽動，讓他只能命令女方：「從現在起，妳屬於我！」善於腦補的「小蘭花」還以為對方是癡漢正在對她告白。一場兩人同時墜入水中，見虞書欣快要沒氣而失去意識，王鶴棣「大發慈悲」口對口幫她換氣，女方清醒過來想要推開，他霸氣一把按回虞書欣的頭再度吻上，從空中親到水中，高甜劇情衝上話題熱搜。

許凱在《迷航崑崙墟》飾演天官之子「丁雲齊」，身處民國時代留了一頭帥氣現代短髮，初登場就上演打戲狙擊女心，打戲帥出新境界；鍾楚曦則飾演古裝女打仔「無雙」，「運氣（諧音雲齊）無雙CP」終於也有親密接觸。

雖然許凱一開始烏龍求婚青梅竹馬鍾楚曦，但隨著兩人聯手尋寶過程，許凱漸漸感受到他對女方真正的感情，要求對方「陪在我身邊」，鍾楚曦也主動出擊示愛，看著心上人眼冒愛心直誇他好帥，就在兩人獨處時打開心扉坦露真情，許凱捧著女方的後頸深深吻上，長達近1分鐘的深吻終於發糖，而且還不只親了一次！

胡一天領軍的推理懸疑劇《民國大偵探》，昨(10日)正式開播，改編自英國「偵探小說女王」阿嘉莎克莉絲蒂《大偵探白羅》系列小說，胡一天飾演年輕律師司徒顏，警探駱少川（張雲龍飾）看他不順眼，然而他意外掉槍，胡一天僅靠一顆釦子抓到犯人，張雲龍報恩讓他搭上列車高級包廂，他倆無意間卻捲入東方快車上的殺人命案，胡一天甚至遭栽贓成兇手，兩人聯手辦案合作無間，胡一天大展推理神技狂揪9真兇，這也是胡一天繼《民國奇探》後二搭張雲龍，雙帥再度聯手查案令粉絲期待。

《月升滄海》、《蒼蘭訣》、《迷航崑崙墟》與《民國大偵探》現正在愛奇藝iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中