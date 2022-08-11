T1聯盟台南台鋼獵鷹今天（11日）宣布與上季效力PLG高雄鋼鐵人的洋將布朗（Taylor Braun）完成簽約，期許他在場上持續發揮全能身手，並將經驗傳授給獵鷹年輕球員。

以下為台鋼獵鷹簽約洋將布朗新聞稿全文：

台南台鋼獵鷹第二位洋將報到，(11)日宣布與新洋將布朗(Taylor Braun)完成簽約，現年31歲，來自美國的布朗，身高201公分主打小前鋒，擁有出色的切入爆發力，及穩定的外線得分火力，本身的籃球經歷相當豐富，希望來到獵鷹能夠傳授經驗給年輕球員。

上季效力於P. LEAGUE高雄鋼鐵人的布朗，有著「大三元製造機」的封號，共出賽17場，三度繳出大三元成績單，亦是該聯盟史上第一位單季有三次單場大三元的球員，當季場均有14.41分、9.9籃板，另有8.4次助攻的精彩表現。

布朗曾於2018年入選美國國家隊，也曾代表鳳凰城太陽、奧蘭多魔術以及猶他爵士參與過NBA夏季聯賽，先後在比利時、德國、義大利等歐洲籃球聯賽征戰，資歷相當豐富。

首次加入亞洲的籃球聯賽市場，第一年即留下場均將近大三元的他，擁有犀利的切入、分球能力及外線能力，總教練劉孟竹表示：「布朗全能的身手會有效的帶給球隊各方面的協助，獵鷹還是支年輕的球隊，接下來期待他在攻防兩端為球隊做出的貢獻，也能幫助球隊成長，相信之後禁區陣容再補強的話，再搭上布朗全能的身手，火力不可忽視！」