新竹縣社區接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣11日新增678例COVID-19本土確診案例，分別為318名男性和360名女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下121位、65歲以上50位，確診者集中在18至64歲青壯年為主，約占69％。統計至8月10日為止，新竹縣今年累計確診人數12萬4682人。

新增678例地區分布為竹北市279例、竹東鎮98例、湖口鄉99例、新豐鄉78例、新埔鎮43例、關西鎮24例、芎林鄉17例、橫山鄉2例、寶山鄉23例、北埔鄉5、峨眉鄉3例、尖石鄉5例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離934人、居家照護列管人數2240人。

竹縣衛生局統計，截至10日為止，新竹縣第1劑接種率為93.2％、第2劑 86.2％、第3劑69.8％、第4劑5.39％。65歲以上長者第1劑接種率為83.7％、第2劑80.1％、第3劑69.6％、第4劑26.2％。5至11歲兒童的第1劑接種率為77.7％、第2劑為44.5％。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率則為14.2％。

竹縣衛生局規畫13日上午9時至11時30分，由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供5-11歲兒童1、2劑BNT疫苗200名、滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗200名。現正線上預約中且尚有名額，請家長多加利用。竹縣各合約醫療院所、鄉鎮市衛生所均持續服務各廠牌、各劑次的COVID-19疫苗接種，請鄉親就近利用。