中央流行疫情指揮中心公布今日國內本土新增2萬2650例，死亡44例，並預告疫情8月中下旬會再起，要像颱風來之前一樣先預做準備。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天確診數與上周四幾乎相同，整體較上週同期下降約0.3%，暑假期間口罩維持現行規定，不會有近一步放寬。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前本土疫情處於低點但每天都有確診個案數，雖沒有明顯低於兩萬例以下，然而下一波疫情要到了應及早做好防範準備。

羅一鈞呼籲，就像颱風來之前要防颱準備，預估下一波疫情在8月中下旬會再起，因此尚未完成第四劑疫苗者以及脆弱，儘速完成接種外，暑假期間口罩維持現行規定，不會有進一步放寬措施。

BA.5來勢洶洶，尤其日本因BA.5疫情不斷升溫，台灣是否會步上日本後塵？莊人祥表示，日本1月就到達疫情高峰，台灣則是在5月底，但相較於日本當時每百萬人口不到1000人感染，台灣5月底已經到達每百萬人口有3500人感染，疫情規模大不相同，加上日本第三劑疫苗打得早，也是現在疫情升溫原因之一。

至於台灣接下來本土單日會新增不到萬例還是超過五萬例？莊人祥表示，就像先前都會有低、中、高推估，這些數字都有可能，當然希望未來走低推估。

莊人祥表示，台灣現在都是屬於平緩的階段，BA.5到社區要3到5成以上才會快速上升，現在還是平原期，但這段時間會維持多久?他認為快則1周，慢則2~3周都有可能。

針對邊境管制，莊人祥預期未來還有一波BA.5疫情，目前邊境有酌量地開放，例如昨日宣布8月中起取消登機前2天的PCR報告，指揮中心一直都在滾動式檢討。目前會比較謹慎，針對邊境開放的議題做後續處理。