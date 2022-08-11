1名52歲的女士，數年前罹患卵巢癌末期，因困難梭菌感染，抗癌期間總是一吃就拉，嚴重腹瀉，甚至1天拉10～20次，昏倒在地，化療也一直中斷。長庚團隊將捐贈者的糞水以內視鏡植入女士的腸道後，隔日就止住腹瀉，飲食也慢慢恢復正常，得以繼續治療。至今，長庚已完成逾100例治療，成功率達9成以上。

東晉時期，古人以糞便入藥，製成「黃龍湯」治病，如今則有「糞便移植」，幫助困難梭菌感染的患者擺脫腹瀉。衛福部2018年通過特管辦法，開放微菌叢治療，醫師得以將捐贈者的糞便過濾處理，提取有效的菌液進行凍存，在需要時解凍，以內視鏡植入腸道，將健康的生態系重建到患者身上。

林口長庚醫院胃腸肝膽科副教授級主治醫師李柏賢表示，困難梭菌感染的危險因子包括使用抗生素、65歲以上、癌症患者、發炎性腸道疾病（如克隆氏症、潰瘍性大腸炎）、愛滋病、器官移植者等，感染者會出現拉肚子、肚子痛、發燒、噁心、食慾差的症狀，住院死亡率達25％。

長庚醫院2019年成立微菌治療中心，至今完成逾100例微菌叢治療，其中1名52歲、患有卵巢癌末期的女士，感染期間一進食就拉肚子，不得不暫停化療，造成腫瘤控制時好時壞。經多種抗生素治療後，仍然反覆發生，甚至1天拉10～20次，脫水昏倒在廁所，才被家人送醫。醫師會診時，她虛弱地說，自己這樣的日子真的生不如死，比化療還痛苦。

為解決腹瀉不止的問題，長庚醫院解凍了微菌銀行凍存的合格捐贈者菌液，利用大腸鏡將其植入末端迴腸。植入當天，這名女士只排過1次糞水，第2天就完全沒拉肚子。經過鼓勵，終於敢吃下第1口先生買來的熱粥，並在3天後出院，結束1個多月來的折騰。1周後回診時，她變得神采奕奕，已能繼續接受化療，至今也未曾再發生困難梭菌感染，腫瘤的控制越來越好。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，長庚大腸鏡微菌叢植入治療的患者年齡從3～99歲不等，整體成功率超過9成，遠大於2周抗生素治療的3～4成，且無嚴重不良反應。逾100例患者中，有33人為發炎性腸病合併反覆或頑固性困難梭菌感染，植入治療的成功率為88％，且可在植入同時檢查腸黏膜的發炎狀況。長庚微菌銀行，透過網路宣傳、App裝置，徵求健康的年輕人、大學生前來捐贈，經過嚴格篩檢即可捐贈，患者不必苦苦尋找適合的捐贈者。

另外，長庚微菌治療中心也朝向個人化精準醫學發展，與澳洲的BiomeBank簽定MOU合作備忘錄，未來將推出口服微菌膠囊。若順利引進台灣，患者即可在接受大腸鏡引導式治療後，以膠囊進行維持性治療。