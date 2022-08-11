NBA目前還屬休賽期，而球星除了加緊訓練也會投入次等賽事維持手感，近期巫師球星庫茲馬(Kyle Kuzma)參加位於猶他州的《Pro-Am》 聯賽，還自己在IG發出精彩影片，此戰他完全把聯賽球員當路人打，單場狂轟67分14籃板9助攻準大三元，還飆進不少外線，讓外界再次見識到NBA球員的可怕實力。

今年休賽期業餘聯賽有不少知名球星加入，日前連詹姆斯(LeBron James)都親自「下海」參加《Drew League》聯賽，而最近他的前隊友庫茲馬不落人後，加入猶他當地聯盟賽事，並展現了瘋狂身手，他在個人IG發出影片表示：「昨晚很有趣，猶他，很高興能帶給你們這場秀。」他打得輕鬆寫意，也樂在其中。

而他並非孤軍奮戰，與巫師新援Delon Wright搭配，對決巴恩斯(Scottie Barnes)、波普(Kentavious Caldwell-Pope)，但庫茲馬仍將比賽轉為個人秀，更頻頻展現全面技巧，除轟下67分還差點完成大三元，在攻守兩端大解放，但如此表現仍引來超大咖「酸民」米契爾(Donovan Mitchell)調侃說：「竟拿不到70分！」