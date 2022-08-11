國家漫畫博物館原本擬落腳台中，惟地點迄仍難產，傳出文化部有意重新選址，除評估台中重新選址，也考慮台南文化創意產業園區等其他基地，並以台史博為典藏地，台南市長黃偉哲表示，樂見國漫館落腳台南，市府一定全力配合文化部規畫，加速國漫館計畫實現。

黃偉哲說，國漫館為國家重大文化建設計畫，相關產官學研條件，台南都具備，因此，國漫館落腳台南將有利於發展本土漫畫IP產業鏈。他指出，台南隨時準備好迎接國漫博，市府一定全力配合文化部規畫，且台南歷史資源豐富、文化產業發達、創意人才充足，是支援國漫博發展茁壯的選擇。

文化局長葉澤山指出，台南市曾於2020年積極表達爭取國漫博落腳台南，建議以位於安南區的國立臺灣歷史博物館二期擴增計畫建構，但文化部當時選定落腳台中，如今既然有機會，也適時表達爭取的立場。

文化局指出，國漫館落腳於國立台灣歷史博物館擴建的二期基地，具有「熟稔籌備業務、腹地廣大便捷、雙館效益加乘、學術資源豐富、核心區位串聯」等五大優勢。

市府指出，台史博擁有20公頃廣大腹地，若兩館同位一地，可創造「一加一大於二」的加乘效益。至於文化部提出的台南文化創意產業園區，也同樣硬體完備，且鄰近台南火車站，有極佳交通便利性及能見度，兩地都是好選擇。

文化局表示，台南擁有超過10所大專院校設有動漫或設計相關學程，每年培育動漫人才超過5000人，台南應用科技大學漫畫系更是全國唯一專門培育漫畫相關領域人才的系所，另更有多達40餘所美術及設計相關高中職校，動漫產業可就近與學校互惠合作。此外，動畫產業潛力在於IP創作及相關授權、遊戲開發及電影改編等相關收入，國漫博落腳台南，除可完善南部動漫產業鏈，也能實質創造龐大的經濟效益。