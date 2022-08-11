英國繪本作家布瑞格斯（Raymond Briggs）以1978年出版的經典作品「雪人」（The Snowman）聞名。英國廣播公司（BBC）報導，家屬證實他已辭世，享壽88歲。

布瑞格斯的家屬說，他在世時備受喜愛，人們未來也將深深懷念他。

「衛報」（The Guardian）提到，企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）表示，布瑞格斯是9日上午與世長辭，但未透露逝世原因。

「雪人」於1982年改編成動畫，曾獲英國影藝學院電視獎（BAFTA TV Award）。

企鵝藍燈書屋童書部執行董事佛蘭塞斯卡．道（Francesca Dow）說：「布瑞格斯的書是繪本傑作，探討了一些身為人的基本問題，他精彩地省去文字，以插畫觸動大人和小孩。」

布瑞格斯原創的「雪人」兒童繪本沒有文字，曾獲圖書館協會（Library Association）的凱特．葛利納威獎（Kate Greenaway Medal）亞軍，這個獎項專門表彰年度最佳英國童書繪本。

「雪人」在全球以各種形式售出超過550萬本。改編電視動畫也獲得美國奧斯卡獎最佳動畫短片提名，故事描述一名小男孩在大雪後醒來，堆了一個大雪人，後來雪人奇蹟似地有了生命。

布瑞格斯談到故事靈感來源時說：「我記得那個冬天，因為當時的降雪量是我畢生所見最多。雪慢慢下了整夜，我一早在明亮安靜的房間裡醒來，全世界都好像陷入一種夢幻般的寂靜。那是奇妙的一天…我就是在那天畫出了『雪人』。」