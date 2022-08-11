上楓里塔蓮溝中游部分區段僅為土堤護岸，由於年久又因豪雨洪水沖刷，造成損壞及農地土壤流失。（陳淑娥攝）

上楓里塔蓮溝中游部分區段僅為土堤護岸，由於年久又因豪雨洪水沖刷，造成損壞及農地土壤流失。（陳淑娥攝）

台中市大雅區上楓里塔蓮溝中游部分區段僅為土堤護岸，由於年久又因豪雨洪水沖刷，造成損壞及農地土壤流失，危及民眾生命財產安全。立委楊瓊瓔11日邀集相關單位會勘，成功爭取1800萬元，全長約300公尺進行護岸整治，除了解決土堤崩塌造成農地流失問題外，更兼顧排水防洪。

立委楊瓊瓔、市議員吳顯森今日邀集台中市水利局、水利署第三河川局、大雅區公所與上楓里長鄧兆堂及多位陳情農民會勘。

大雅區上楓里農民每逢大雨，都要擔心耕作農地一旁塔蓮溝土堤繼續崩塌，造成農地流失並沖毀農作物。上楓里里長鄧兆堂指出，5、6年前他向相關單位反映過，但都不了了之。這幾年下來，塔蓮溝東岸土堤已完全損壞，大水一來，常常會有農地被沖走，農地一點一點地流失，沿岸田地農民看到很緊張，相當苦惱，擔心水位提高，恐使整個護岸都被帶走，盼護岸工程能夠盡速完工保障農民財產安全。

水利局專委廖健堯說明，從塔蓮溝現場看到東岸大概以自然土堤為護岸，但土堤經不起長年大雨沖刷崩落，不利農作，每逢大雨確實溝水都會淹過土堤，沖毀周邊耕田，且堤岸高度不足，下雨後土壤流失日益嚴重易生雜草影響排水通暢，將立即辦理測設爭取中央水利署112年度應急工程補助，概估工程經費約1800萬元，新建5公尺高半重力式擋土牆護岸，排水路長度左右兩岸合計約300公尺，預計明年3月底前完成發包，9月底前完工。

水利署第三河川局長張稚煇表示，塔蓮溝中游左、右護岸改善長度約300公尺，完工後對農民生命財產更有保障，請市府水利局盡速著手規畫，提報水利署112年度爭取應急工程經費補助，水利署在經費上會全力支持，改善應急工程將於年底前核定，明年3月一定要完成發包，完工後將可有效減輕洪災損失，提升通洪能力及計畫區防洪效益。

楊瓊瓔強調，上楓里塔蓮溝中游區段將施設長300公尺，深5公尺的半重力式擋土牆護岸，徹底防阻溪洪持續淘刷，雖然經費要1800萬元，但攸關農民生命財產安全，中央及地方一定籌措經費，加速改善，讓兩岸農田不再受沖刷流失之險，並且大大增加河道安全，最重要是能避免土坡持續滑落，造成河道淤塞阻礙水流，同時提供可以安心耕作的田地，將協助水利局爭取水利署補助經費，加強改善各地渠道排水防洪能力，以維民眾生命財產安全。