全國文健站活力健康操競賽開始，台東100個文健站幾乎全參賽，太麻里鄉新香蘭部落比賽畫面。（蔡旻妤攝）

全國文健站活力健康操競賽開始，台東100個文健站幾乎全參賽，太麻里鄉新香蘭部落比賽畫面。（蔡旻妤攝）

全國文健站活力健康操競賽開始，台東100個文健站幾乎全參賽，太麻里鄉新香蘭部落比賽畫面。（蔡旻妤攝）

因疫情停辦2年的原住民族長期照顧文化健康站活力健康操競賽今開跑，台東縣103個文健站中就有100站、共2500人踴躍參賽，太麻里鄉新香蘭部落參賽者年齡自5歲至91歲都有，台東縣副縣長王志輝前往為長輩加油，大讚活力滿滿，將選拔25支隊伍參加台東區決賽。

部落長輩們精神奕奕，動作確實有力，王志輝在台下替各隊伍加油喝采。新香蘭部落參賽者年齡層廣泛，從5歲到高齡91歲的長輩都來參賽。陳姓參賽者說，在自己的部落中比賽，就不必長途跋涉至市區，精神和心情都比較好。

台東103個文健站中，除了剛成立揭牌的金峰鄉歷坵部落、東河鄉阿奚露艾部落和受疫情影響的池上鄉甲道部落外，其餘100站全數參賽。日前受疫情影響，若長者確診，文健站就得關站1周，因此從排練、討論、身體狀況的掌握，對於照顧服務員和長者都是全新的挑戰。

王志輝說，競賽自2012年至今年已辦理9次，其中，台東縣政府更是承接3次全國總決賽，健康促進活動也是文化健康站活動重要的一環，今年邀請縣內原住民舞蹈、健康操專業老師在比賽前到文健站指導及建議，讓長者的健康操動作能更安全、確實。

台東縣政府原民處長方銘總說明，活力健康操競賽因疫情停辦2年，今年度特別改變競賽方式，有別於以往集中在市區或分區大型場館，造成偏鄉部落長輩舟車勞頓，考量疫情及移動不便，今年首次前往部落辦理健康操初賽；長者們可以在熟悉的場地參賽，發揮實力。

方銘總進一步說明，今年「文化健康站活力健康操-台東區初賽」參加的文健站站數高達100站，人數更達2500人，其中年紀最小的僅有4歲，年紀最長則來自鹿野鄉卡拿吾部文健站100歲的長者。

因報名站數眾多，賽制將分成6天進行，分別在8月10至12日及8月16至18日於各部落文健站場地或部落活動中心、聚會所辦理，將選出25支優勝隊伍參加台東區決賽，詳請可關注原民處Facebook粉絲專頁。