第四屆「愛之日常音樂節」將在10月登場，主辦單位今公布驚喜卡司，竟是中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，將和偶像萬芳合唱。羅一鈞回應「愛滋防治是疾管署負責的業務之一，也是我的志業之一」，能夠完成拋磚引玉的舉動也很不錯，

羅一鈞長期關注愛滋議題，過去在非洲國家馬拉威服外交替代役時，有感於當地愛滋盛行，讓他決定投身於愛滋防治，返台後成為感染科醫師，更化身知識型部落客，2009年創立台灣第一個由醫師專文介紹愛滋相關知識的部落格「心之谷」，並於2016年集結部落格文章出版成書。

第四屆「愛之日常音樂節」主辦單位今公布，羅一鈞將與歌手萬芳同台獻唱。羅一鈞今天在指揮中心記者會上被問及此事，證實自己在今年2月底受主辦單位邀請，由於愛滋防治本來就是疾管署負責的業務之一，也事自己的志業，當時覺得可以完成拋磚引玉的舉動也很不錯。

羅一鈞也藉機宣傳，愛之日常音樂節今年已經舉辦第四屆，每年都有很多歌手和藝人參加公益演出，以演唱會形式呼籲大家重視愛滋平權，讓感染者正常生活，也會募集一些公益所得。

至於預計演唱什麼曲目，他低調表示「唱什麼歌不是重點」，會再和主辦單位做討論，如果有機會和萬芳老師同台，自己也覺得很興奮。