近來頻傳國人被拐騙到柬埔寨等東南亞國家，強迫從事詐騙，甚至囚禁、虐待。對此，行政院發言人羅秉成今天表示，早在幾個月前提出打詐策略，透過多元方式讓民眾觸及預防詐騙的資訊，盼國人能自我提高警覺，截至目前，已有效勸阻40多位國人在最後關頭回頭。

行政院日前舉辦跨部會人口販運專案會議，責成航警局、刑事局相關單位，針對國人前往緬甸、柬埔寨等東南亞國家，在機場櫃檯舉牌勸阻，盼國人提高警覺，避免被高薪吸引前往海外就職，到當地後被迫從事電信詐騙、線上博奕等不法行為。

羅秉成指出，警方透過口頭或影片勸導，目前已經成功勸阻40多位國人在最後關頭回心轉意，會持續藉由多元管道，提醒民眾注意海外求職陷阱。

因應國人被高薪引誘到東南亞等國家頻傳，行政院本周一舉行專案會議，跨部會達成共識，預防面部分，針對數位能力或比較欠缺時事的族群加強宣導，灌輸預防觀念，同時，經與國內人力網站溝通協調，對有疑慮的徵才廣告主動移除下架，希望提升每個能防禦能力，避免受騙上當。

羅秉成進一步說明，除了偵查專案小組外，內政部也結合民間團體組成救援小組，與各方密切合作，想方設法把國人從國外救回來。羅秉成強調，國人與其到國外發現受騙，需要協助把人救回，還是要小心注意辨識相關資訊。