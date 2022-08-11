國民黨副主席夏立言昨率團訪問大陸，民進黨新北市長參選人林佳龍今呼籲新北市長侯友宜發揮改變的勇氣，導正悖離民意的國民黨！才有資格問鼎未來的總統大位。對此，新北市議員江怡臻酸回林佳龍，真的發揮「改變的勇氣」，從要選台北市，講了24次不選新北，到最後鼓起勇氣改選新北市，證明了民進黨的改變不是空談。

江怡臻指出，林佳龍自稱懂治理，也懂政策，但昨提出的新北政策願景，只是全部加了一個「大」字，沒看到實質內容，其用心程度連台北「首都願景的12門課」一半都不到，代表林佳龍確實沒準備好好選新北，確實都在打高空。

江怡臻表示，林佳龍還是離市民非常遙遠，號稱「有國際觀」，只在乎姊妹市多少，不在乎新北市行政區有多少；說自己「關心兩岸」，卻完全不關心市民的明天；「只在乎大」，不理小市民想什麼。

江怡臻建議林佳龍，如果真的關心國際、關懷兩岸，應該再度發揮改變的勇氣，棄選新北，爭取更高的政治職位，直接宣布參選2024總統，以符合林佳龍的高度和格局。

另對於民進黨桃園市長參選人林智堅的論文門案，江怡臻認為，林佳龍為民進黨直轄市長參選人，也是台大政治系、政治所畢業校友，必須回應林智堅論文案，也期盼林佳龍能導正林智堅、導正蔡英文，共同捍衛台大的學術倫理與誠信。