第四輪快篩實名制即將上路，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前正在與相關部會、團體做最後討論與確認，預計下周開放民眾購買，明天將公布詳細實施細節。

防疫指揮官王必勝日前表示，為因應可能到來的BA.5疫情，國內將重啟快篩實名制販售平台，同時販售價格也會一併進行檢討，被外界認為還有機會進一步降價。指揮中心發言人莊人祥今天說，今天已召集相關部會、團體開會，詳細實施時程仍有待定案，至於價格仍不便對外透露。

莊人祥說，相關販售細節有待明天宣布，至於幼兒疫苗方面，昨天共接種1992名六個月至四歲幼童，累計11萬8000多名小小孩完成新冠疫苗接種，但他坦言，目前六月至四歲的接種率僅15％，還會再研究催種措施鼓勵家長讓孩童施打。

莊人祥表示，國內小小孩疫苗接種率不高，可能與接近3成的幼童染疫有關，因為染疫後無法立即接種疫苗，接下來還會找專家分析莫德納、BNT疫苗的特性，供家長替小小孩做選擇，仍然要持續宣導還未接種疫苗的小小孩，應盡快去接種莫德納疫苗。