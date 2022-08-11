中元節普渡將屆，台中市長盧秀燕今天上午至建國市場，關心中元節前民眾採買及物資供應情形，以實際行動力挺在地農產品，台中市建國市場自治會長蔡鈴欽代表送上花束，祝福盧腳傷早日康復。盧秀燕呼籲所有市民及全國民眾「食當季、買當季！」，台灣的肉品、農產品都是最好的，希望大家多採購使用國產品。

市長盧秀燕表示，中元節是市場非常重要的節日，很多民眾會準備食品祭拜好兄弟，所以她特別至建國市場關心攤商生意及民眾採買情形，據攤商好友及經發局提供的資料顯示，今年供貨充裕，價格也算平穩，大家生意也有回升，她備感安慰，也特別感謝蔡會長、五位副會長及各單位積年累月給予建國市場的協助，建國市場是中部最大的傳統市場，有「市民廚房」稱號，貨品一應俱全且價格公道、供貨量充足，歡迎大家多多來採購。

經發局表示，台中市建國公有零售市場是大台中最具指標性的傳統市場，為充分供應民間祭祀需求，攤商們準備各類商品，琳琅滿目，貨量十足，價格平穩，選擇性高，各項應節水果如木瓜、梨、紅龍果、西瓜等均可充分供應；水產品適逢養殖吳郭魚、虱目魚、鱸魚及石斑魚產期，價格實惠，可滿足消費者需求，加上建國市場也有電商平台，民眾可上市場網站直接選購下訂，宅配到府，提供消費者更多元服務。

現場，盧秀燕以實際行動支持在地農產品，如力挺農民劉申權花費20年成功培育全台首顆本土品種「寶島甘露梨」，堪稱「高接梨中的LV」，不僅香甜可口，果實可食率更超過90％，果心小，重達約1.5台斤，水分飽滿，十分清甜還有甘蔗香味，不需泡鹽水就可保鮮。

農業局表示，台中農產品批發市場8月上旬蔬菜每日供應量平均約為215公噸，平均交易價格每公斤約25元；水果每日平均交易量592公噸，平均交易價格每公斤約37元；魚貨每日供應量約47公噸，平均價格每公斤153元；毛豬每日供應量約208公噸，平均價格每公斤84元。整體供應量及價格皆屬合理穩定，未受外銷中國大陸受阻事件影響。另市府已請各批發市場預先為即將到來的節日準備，調節供應量，平穩價格波動。