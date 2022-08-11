演出《愛．回家》的男星李泳豪與港姐冠軍楊思琦相戀9年，本以為可以開花結果，但無預警被分手，傳言楊思琦愛上跳水運動員吳帥，之後更被爆未婚生女，受盡情傷的李泳豪將精力放在事業上，甚至進軍餐飲業，直到兩年前遇到台灣女友，才又相信愛情，感情穩定的他們，近日宣布結婚，獲得外界的祝福。

李泳豪曾與港姐冠軍楊思琦女相戀9年，女強男弱的狀況下，使他無預警的被分手；直到兩年前才遇到真命天女台灣女友Agnes，對愛情才有了信心，而女友其實一直都有想要結婚，近日決定登記結婚，他開心的分享自己的心境，坦言道之前的事或多或少會有影響，有時想得比較負面，但女友是個很正面的人，也大力稱讚女友「女友是寵物美容師，本身做事很認真，個性腳踏實地，很值得欣賞。」最重要的是，女友給他很實在的感覺，思想成熟，相處起來很舒服。

李泳豪與女友感情甜蜜，宣稱在婚後會積極做人。(圖/微博)

李泳豪坦言當初告訴父親李家鼎要結婚時，爸爸非常高興，他知道爸爸一直擔心自己走不出以往的感情陰霾，所幸Agnes與爸爸相處很投緣，最令李泳豪感動的是，許多朋友知道喜訊後紛紛恭喜他，「遇到豹哥（單立文），他很緊張拉住我說，如果感情穩定就快結婚，給一個女孩名分，我說已經登記了，他聽完很興奮.不停地恭喜我，真的好開心有這麼多人關心自己。」

問到他是否已放下與楊思琦的舊情，他認真地回應道：「我明白很多愛我的人，怕我真的走不出來，但我想說其實我已經放下了，只是在等一個對的人出現，現在我已經遇到了。」他透露婚禮正在安排中，雖然還是要顧及疫情，不過一定會大宴親朋好友，更不諱言希望能夠快點當爸爸，非常期待有兒女的出生。