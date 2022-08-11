謝福弘指出，上任縣長會讓各大工程順利進行。（謝福弘團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘細數苗栗縣有270多項工程跟縣民息息相關，他11日透過競選總部發表黨選承諾，他表示，若上任縣長，會讓不能開工、未開工的工程克服困難全數開工，以利苗栗鄉親生活使用。

謝福弘指出，他以「全民縣長」為初衷，推動19項政策為苗栗鄉親服務，首項發現苗栗在建設上有許多對縣民相關的建設執行，目前苗栗重大交通建設工程有30多項、親子公園工程有20多項、道路改善工程有200多項、重要的教育硬體工程有20多項。

謝說，林林總總的建設，包括頭份市戶政事務所改建工程等，這些是歷任及現任縣長爭取規畫出來的，部分工程因故未開工或即時完工，這種狀況都與苗栗鄉親生活習習相關。

謝福弘表示，他若順利當上縣長，會克服不能開工者來開工，並爭取經費、擴充財源，把未開工的開工。另外，在已執行開工的部分，則會督促早日完工，讓各種規劃完備的建設工程，不致延宕以利於苗栗鄉親生活使用。