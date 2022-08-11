被封為「啦啦隊女神」的峮峮，不僅是中信兄弟Passion Sisters成員，近幾年也開始轉向演藝圈發展，成為各大綜藝節目主持人，加上她經常在網路上不吝嗇的嶄露傲人好身材，使人氣不斷攀升，IG吸引超過85萬人追蹤。而經常透過社交媒體與粉絲互動的她，昨日又曬出自拍「福利照」，再度令網友看得臉紅心跳。

峮峮昨（10）日於IG限時動態上PO一張自拍照，照片中只見她穿著一件胸口深V又交叉綁帶的馬甲小背心，對著鏡子開心自拍，而她的上圍疑似太過飽滿，使胸口的綁帶被撐開，大方秀出火辣的半球曲線，而內搭的胸貼也因此疑似走光，令網友看了大噴鼻血。

而不久前峮峮也才曬出私下穿搭而引起網友注意，當時的她穿著一件白色襯衫搭配牛仔褲，坐在高腳椅上俏皮的擺出各種姿勢；最後兩張照片，則是她站在窗前將手舉起，意外秀出性感小蠻腰及明顯腹肌線條，讓網友看了直呼「哇！峮有腹肌」、「有腹肌耶」 、「峮峮太可愛了」、「太可愛了，不行」意外吸引大批粉絲留言。

事實上，擁有甜美臉蛋、火辣身材的峮峮，自從男友小鬼（黃鴻升）於2020年驟逝後，她便一直保持單身，不過近日她接受媒體採訪時，也鬆口表示不排斥談戀愛，現階段也有認識新的對象，但目前還沒有正式約會的人。